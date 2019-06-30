Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

Bu sefer de takipçilerine, "Bir tweet'te görüp beğendiğim bir deney bu. Okuduğum kadarıyla, lokma fazla sevilmiyor. Başka neler sevilmiyor? Eğer bu tweet'e denk gelirseniz, Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği altına cevap olarak yazar mısınız? Lütfen yazmadan cevaplara bakmayın." dedi.