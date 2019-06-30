GaleriMagazin

Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

Vedat Milor, ara ara paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Bu sefer de takipçilerine, "Bir tweet'te görüp beğendiğim bir deney bu. Okuduğum kadarıyla, lokma fazla sevilmiyor. Başka neler sevilmiyor? Eğer bu tweet'e denk gelirseniz, Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği altına cevap olarak yazar mısınız? Lütfen yazmadan cevaplara bakmayın." dedi. Milor'un takipçilerinin ara ara birbirlerine girmesi de eğlenceli cevaplar ortaya çıkardı. Bir takipçisinin verdiği cevap ise sosyal medya gündemine oturdu.

30.06.2019 10:43 - Son Güncelleme: 30.06.2019 10:43
Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

Gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Vedat Milor'un Twitter hesabından takipçilerine sorduğu soruyya gelen cevaplar sosyal medyada çok konuşuldu.

Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

Bu sefer de takipçilerine, "Bir tweet'te görüp beğendiğim bir deney bu. Okuduğum kadarıyla, lokma fazla sevilmiyor. Başka neler sevilmiyor? Eğer bu tweet'e denk gelirseniz, Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği altına cevap olarak yazar mısınız? Lütfen yazmadan cevaplara bakmayın." dedi.

Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

Milor'un takipçilerinin ara ara birbirlerine girmesi de eğlenceli cevaplar ortaya çıkardı.

Çoğunluk, bamya, aşure, sakatat ve güllaçtan nefret ettiğini söyledi. Ancak aralarında öle biri vardı ki cevabıyla herkesi şaşkına uğrattı.

Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

İşte Vedat Milor'un sorusuna gelen bazı cevaplar:

-Güllaç adını verdikleri sütlü A4 kağıdını sevmiyorum.

-Bamyanın etlisi çorbası tatlısı nesi varsa tiksiniyorum nefret ediyorum bamyadan tekme tokat dövmek istiyorum bamyayı Vedat bey.

-Kuş üzümü. Tuzlu pilavın içinde tatlı tatlı... Berbat…

-Yeni nesil etsiz çiğköfteler.

-Aşure çok korkunç!

- Hür iradesiyle taze fasulye yiyebilen her şeyi yer.

- Erişte, ne işe yarar anlamış değilim hocam. Erişteyi sevmiyorum.

- Sütlaç hiç sevmiyorum sütlü pilav gibi geliyor bana Vedat bey.

Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!

SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞULAN TWEET'İ

Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!
Vedat Milor'un 'Türk mutfağından beğenmediğiniz bir yemeği yazın' sorusuna şok cevap!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sevgilisi Elif son haliyle oldukça şaşırttı! Özgü Namal kimdir şuan ne yapıyor?
Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sevgilisi Elif son haliyle oldukça şaşırttı! Özgü Namal kimdir şuan ne yapıyor?