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Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Aydeniz'i kahreden haber! Koronavirüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

Pınar Deniz anneannesinin koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından ağlayarak takipçileri ile paylaşmıştı. Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız karakteri ile dikkat çeken genç oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. Ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor. Pınar Deniz kaç yaşında, nereli?

30.03.2020 17:30 - Son Güncelleme: 30.03.2020 17:53
Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Aydeniz'i kahreden haber! Korona virüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

Pınar Deniz Vatanım Sensin dizisindeki gözü yükseklerde olan Yıldız karakteri ile adını duyurdu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta annesi, teyzesi ve anneannesinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığını paylaşmıştı.

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Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Aydeniz'i kahreden haber! Korona virüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

Ünlü oyuncu ve ailesi test sonuçlarını beklerken sık sık gündem olmuştu. Deniz her gün hastaneye giderek ailesini ziyaret ediyordu. Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. TV100'ün haberine göre ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.

Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Aydeniz'i kahreden haber! Korona virüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

Pınar Deniz bu sözlerle duyurmuştu, "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar.

Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Aydeniz'i kahreden haber! Korona virüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

"Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün."

Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Aydeniz'i kahreden haber! Korona virüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

"Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz." Pınar Deniz kaç yaşında?

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