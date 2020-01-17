Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in kan donduran sözleri: Erkeğimi başka biri ile görürsem...

Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurarak öldüren sonrada intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler ortaya çıktı. 2017 yılında sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı tabancayla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker'in, 1993 yılında yaptığı bir röportaj gün yüzüne çıktı. Genç yaşta feci bir şekilde öldürülen Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker ile 1993 yılında yaptığı söyleşinin küpürünü paylaşan Sema Denker, Filiz Aker'in cinayet işleyebilecek bir ruh haline sahip olduğunu ortaya koydu. İşte Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in kan donduran sözleri!

17.01.2020 17:10 - Son Güncelleme: 17.01.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





