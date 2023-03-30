RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Varı yoğu Fahriye'nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit'ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

Varı yoğu Fahriye'nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit'ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

Türkiye'nin gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2 ay önce ikinci kez anne-baba olma duygusunu tatmış, ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almışlardı. Ünlü çift önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Magazin gündeminden düşmeyen çift, özel plakası ile dikkat çeken yeni araçları ile ilk kez görüntülendi.

30.03.2023 08:18 - Son Güncelleme: 30.03.2023 08:18
Varı yoğu Fahriye’nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

Oyuncu Burak Özçivit'in, geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğullarının doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e, doğum hediyesi olarak son model bir cip aldığı haberi basına yansımıştı. O araç ilk kez görüntülendi ve bir detay gözlerden kaçmaı. İşte detaylar...

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Varı yoğu Fahriye’nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

Varı yoğu Fahriye’nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, önceki gün el ele alışveriş turunda objektiflere yansıdı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, "Her şey yolunda" dediler.

Varı yoğu Fahriye’nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ"

Muhabirlerin "Karan kardeşine alıştı mı? Şimdiden bir abilik duygusu geldi mi?" sorusuna Özçivit, "Beklediğimizden daha iyi oldu. İlk günden itibaren alıştı" yanıtını verdi. Evcen ise "Zaman geçtikçe daha da algılar diye düşünüyoruz abilik duygusunu" dedi.

Varı yoğu Fahriye’nin! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

"KEREM ABİSİNE BENZİYOR"

Ünlü oyuncular, oğulları Kerem'in kime benzediğine dair sorulara ise "Kerem abisine benziyor" karşılığını verdiler.

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