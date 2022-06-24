Var Mısın Yok Musun'un en bahtsız yarışmacısıydı! Şimdilerde emlak zengini! Acun Ilıcalı'nın 10 TL ile gönderdiği Konyalı Mevlüt...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının en renkli yarışmacılarından Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı. 17 bin takipçili sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan eski yarışmacının son hali merak ediliyordu. Programa katılıp Hamdi Bey'den gelen teklifi kabul etmeyerek hayatının hatasını yapan Mevlüt Acaroğlu şimdilerde emlak işiyle uğraşarak para kazanıyor. Ilıcalı ile de iletişimi kesmeyen Konyalı Mevlüt son olarak O Ses Türkiye yarışmasında karşımıza çıkmıştı.
Bir dönem ekranlarda yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasında ünlenen bir çok isim bulunuyor. Nursel Ergin'in de yarışmayla birlikte tanındığı ve ardından Gelinim Mutfakta gibi popüler programda sunuculuk yaptığı biliniyor. Konyalı Mevlüt diye hafızalarda yer alan Mevlüt Acaroğlu da programda yıldızı parlayan isimlerden oldu. Yarışma bittikten sonra bir çok reklam projesiyle karşımıza çıkan Acaroğlu emlak işine de girdi. Sosyal medyayı sık kullanan eski yarışmacının Ilıcalı ile olan yakınlığı da dikkat çekti.
Son olarak İnstagram hesabından Acun Ilıcalı ile doğum gününü kutladığı bir anı paylaşan Konyalı Mevlüt Var Mısın Yok Musun'un en sempatik yarışmacıları arasında yer alıyordu.
YARIŞMADAN 10 TL KAZANMIŞTI
Yarışmada 10 ay kalmayı başaran Mevlüt Acaroğlu, adını geniş kitlelere duyurmuş, birçok kişi tarafından sevilmişti. Büyük ödül 500 bin TL için yarışmış ancak yalnızca 10 TL alarak yarışmadan ayrılmıştı.