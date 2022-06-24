Var Mısın Yok Musun’un en bahtsız yarışmacısıydı! Şimdilerde emlak zengini! Acun Ilıcalı’nın 10 TL ile gönderdiği Konyalı Mevlüt...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasında ünlenen bir çok isim bulunuyor. Nursel Ergin'in de yarışmayla birlikte tanındığı ve ardından Gelinim Mutfakta gibi popüler programda sunuculuk yaptığı biliniyor. Konyalı Mevlüt diye hafızalarda yer alan Mevlüt Acaroğlu da programda yıldızı parlayan isimlerden oldu. Yarışma bittikten sonra bir çok reklam projesiyle karşımıza çıkan Acaroğlu emlak işine de girdi. Sosyal medyayı sık kullanan eski yarışmacının Ilıcalı ile olan yakınlığı da dikkat çekti.