Var mısın Yok Musun'da 130 kez yarışıp 500 bin TL kazanmıştı! Acun Ilıcalı'nın '''Oh be!'' dediği Ülkühan Yılmaz bakın parayı nasıl değerlendirmiş!
2007 - 2017 yıllarında yayınlanan "Var mısın Yok musun" yarışmasında ikinci kez yarışan Ülkühan Yılmaz, büyük ödül olan 500 bin lirayı kazanmayı başarmıştı. Katıldığı ilk yarışmada 50 bin lira kazanan ve ikinci kez yarışma şansı yakalayan Yılmaz, Hamdi Bey'in 128 bin TL teklifine "hayır" diyerek kutusuna gitmiş ve 500 bin lirayı kazanan ilk yarışmacı olmuştu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı da kazandırdığı 500 bin ile üzerinden büyük bir yük kalktığını söylemişti. Ilıcalı, ''Var mısın Yok musun tarihinde 500 bin vermek en büyük hedefimdi. O açıdan çok mutluyum. 500 bin vermek için kutuları 10'a kadar çıkarmıştık. Birisinin alma ihtimali de yükselmişti. Ülkühan'a nasip oldu ve üzerimden büyük bir yük kalkmış oldu. 'Ohh be' diyorum.'' demişti. O dönem 30 yaşında olan Ülkühan Yılmaz yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi.
Para kazandıran yarışma "Var mısın Yok musun? üç sezon yayınlanmıştı. Yarışma programında ünlenen bir çok isim şimdilerde televizyon ekranlarında çeşitli işler yapıyor. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in de ilk kez tanınmaya başlandığı programda Ülkühan Yılmaz da hikayesiyle hafızalarda yer edindi. Programa 130 defa başvuran Yılmaz, sonunda büyük ödül 500 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Bakın parasını nasıl değerlendirmiş...
Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddeden Ülkühan Yılmaz kutusuna gitmiş ve 500 bin TL'yi açtırmıştı.
Beynindeki tümör nedeniyle 2 defa çok ciddi ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, 10 çocuklu fakir bir aileden geldiğini, parayı 9 kardeşi arasında bölüştüreceğini söylemişti.