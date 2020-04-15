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Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Vahşi Güzel dizisinde Milagros (Mili, Çolito) karakteri ile hafızalara kazınmıştı... Natalia Oreiro'nun değişimi görenleri şaşkına uğratıyor. Tarihler 2001'i gösterdiğinde gönülleri fetheden bir pembe dizi başladı. Akşam saatlerinde Kanal D'de yayınlanan Vahşi Güzel'deki erkek çocuk gibi görünen ve top sektirmesi ile meşhur olan Milagros, yani Natalia Oreiro, son hali ile 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş' dedirtti. Dizide İvo karakterine aşık olan Natalia Oreiro, son hali ile eskisinden daha da güzel!

15.04.2020 15:02 - Son Güncelleme: 15.04.2020 15:58
Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Vahşi Güzel'in başrol oyuncularından Natalia Oreiro'nun son hali ortaya çıktı. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Natalia Oreiro ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri…

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Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Uruguaylı olmasına karşın, profesyonel kariyerinin neredeyse tamamını Arjantin'de geçiren Natalia Oreira, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş bir sanatçıdır. Profesyonel kariyerinde çeşitli işlerle uğraşan Natalia Oreiro, müziğin yanı sıra film oyunculuğu ile de ilgilenmiştir.

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Müzik ve sinemada ciddi bir başarıya ulaşan Oreiro, aynı zamanda dizayner olarak da çalışmalar yapmıştır ve bu çalışmaları oldukça takdir toplamıştır.

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Aydan Burhan

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Ajda Pekkan

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