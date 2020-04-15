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Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro son hali ile herkesi şoke etti! 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş'

Vahşi Güzel dizisinde Milagros (Mili, Çolito) karakteri ile hafızalara kazınmıştı... Natalia Oreiro'nun değişimi görenleri şaşkına uğratıyor. Tarihler 2001'i gösterdiğinde gönülleri fetheden bir pembe dizi başladı. Akşam saatlerinde Kanal D'de yayınlanan Vahşi Güzel'deki erkek çocuk gibi görünen ve top sektirmesi ile meşhur olan Milagros, yani Natalia Oreiro, son hali ile 'Yıllar onu daha da güzelleştirmiş' dedirtti. Dizide İvo karakterine aşık olan Natalia Oreiro, son hali ile eskisinden daha da güzel!

15.04.2020 15:02 - Son Güncelleme: 15.04.2020 15:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





