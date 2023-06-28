Uzun süredir ortalıkta yoktu! Filozof Atakan’ın son hali ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Atakan Kayalar şimdilerde...

Uzun bir süre gündemde olmayan Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. Atakan Kayalar, geçmişte felsefe kitapları hakkındaki yorumlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Konuşma üslubu, felsefeye olan merakı ve yaşına göre ileri düzeyde sahip olduğu bilgiyle dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar'ın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.