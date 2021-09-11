Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu gönlünü bakın kime kaptırmış...
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Ekin Koç, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun gönlünü İstanbul'da yaşayan ve ülkemizdeki defilelere katılan Ukraynalı model Irina Lankova'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Irina Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı da öğrenildi. İşte detaylar...
11.09.2021 20:55
- Son Güncelleme: 11.09.2021 20:55
Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Ekin Koç'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ekin Koç, İstanbul'da yaşayan ve ülkemizdeki defilelere katılan Ukraynalı model Irina Lankova ile aşk yaşamaya başladı.
Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Irina Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı da öğrenildi.