Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde...

Üvey Baba dizisiyle tanınan ve çocukluğundan beri milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Burçin Abdullah'ın soni hali şoke etti. Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.