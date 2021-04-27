Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde...
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde... ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. Küçük Burçin büyüdü, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Burçin Abdullah'ın son hali...
27.04.2021 09:07
- Son Güncelleme: 27.04.2021 09:09
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Üvey Baba dizisiyle tanınan ve çocukluğundan beri milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Burçin Abdullah'ın soni hali şoke etti. Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.
Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah, değişimiyle sosyal medya gündeminde.
Burçin Abdullah, güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakırken, ünlü ismi görenlerin tanımakta zorlandı.
10 yaşında oynadığı Lamia karakteriyle ünlenen oyuncunun şimdiki hali ise çok farklı. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Burçin Abdullah, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla değişimi gözler önüne seriyor.