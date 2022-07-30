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Haberler Magazin Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlandı

67 yaşındaki usta sanatçı İlhan İrem, Maslak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele eden İlhan İrem'in vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İlhan İrem bugün son yolculuğuna uğurlandı.

30.07.2022 12:13 - Son Güncelleme: 30.07.2022 19:31
Usta sanatçı İlhan İrem’e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlandı.

İrem için vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine tabutu Türk bayrağına sarılı olarak getirildi.

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Usta sanatçı İlhan İrem’e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İrem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün hayatını kaybettiği hastaneden alınarak tören için AKM'ye getirildi.

Usta sanatçı İlhan İrem’e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor

İrem'in cenazesi zabıta tören taburu tarafından sahneye taşındı.

Usta sanatçı İlhan İrem’e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor

İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben jenerasyon olarak İlhan İrem'in şarkılarını kucaklamış bir nesilim. Biz onun şarkılarıyla, dünyaya bakış açısıyla, duruşuyla hep birlikte gençliğimizi geçirdik. İlhan İremler kolay yetişmiyor. Uzun süre sahnelerdeydi, güzel projelere imza attı.

Usta sanatçı İlhan İrem’e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor

Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.

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