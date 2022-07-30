Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlandı
67 yaşındaki usta sanatçı İlhan İrem, Maslak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele eden İlhan İrem'in vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İlhan İrem bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlandı.
İrem için vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine tabutu Türk bayrağına sarılı olarak getirildi.
Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.