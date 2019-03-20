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Usta oyuncu Ümit Yesin'e Kadıköy Haldun Taner sahnesinde veda: Bahar geliyor Ümit abi beraber çıkacağız buradan

Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 65 yaşındaki usta oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı. Törende usta oyuncu hakkında söylenen sözler herkesi hüzne boğdu. Yesin'in cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında defnedildi.

20.03.2019 13:37 - Son Güncelleme: 20.03.2019 13:37
Usta oyuncu Ümit Yesin'e Kadıköy Haldun Taner sahnesinde veda: Bahar geliyor Ümit abi beraber çıkacağız buradan

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 65 yaşındaki Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Usta oyuncu Ümit Yesin'e Kadıköy Haldun Taner sahnesinde veda: Bahar geliyor Ümit abi beraber çıkacağız buradan

Törende İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ateşböceği Ercan, oyuncu Yonca Şahinbaş ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Yesin'in yakınlarının konuşmalarıyla devam etti.

Usta oyuncu Ümit Yesin'e Kadıköy Haldun Taner sahnesinde veda: Bahar geliyor Ümit abi beraber çıkacağız buradan

"TATLI VE HUYSUZ BİR ADAM OLARAK HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA ANILACAK"

Törende kürsüye çıkan isimler Ümit Yesin'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Usta oyuncu Ümit Yesin'e Kadıköy Haldun Taner sahnesinde veda: Bahar geliyor Ümit abi beraber çıkacağız buradan

"BAHAR GELİYOR ÜMİT ABİ BERABER ÇIKACAĞIZ BURADAN' DEDİM

Oyuncu Yonca Şahinbaş gözyaşları içinde, "Ölmeden bir gün önce , saat 15.30'da yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu. 'Bahar geliyor Ümit Abi beraber çıkacağız buradan' dedim. İyi ki gitmişim. İyi ki görmüşüm. Nurlar içinde uyu" dedi.

Usta oyuncu Ümit Yesin'e Kadıköy Haldun Taner sahnesinde veda: Bahar geliyor Ümit abi beraber çıkacağız buradan

"OĞLUM, ÇOCUĞUM, ÜMİT'İM MEKANIN CENNET OLSUN"

Ateşböceği Ercan olarak tanına Ercan Bostancıoğlu "Çok güzel günler geçirdik. Hem sahne de hem de aile dostu olduk. Birçok anıyı birlikte paylaştık. Nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, Ümit'im mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu.

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