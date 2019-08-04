Usta oyuncu Cengiz Sezici'ye veda: Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü...

Cengiz Sezici'nin tiyatroyu ve sinemayı meslek olarak yaptığını belirten Şemsi İnkaya ise, "Çok başarılı bir meslektaştı ve çok iyi kalpli bir insandı. Bundan 5-6 yıl evvel beraber çalışmıştık. Çalışmadığımız zamanlar bütün günümüz beraber geçti. Sohbet ediyorduk, tiyatrodan, sinemadan, oyunculuktan konuşuyorduk. O bana bir şey aktarıyordu, ben ona bir şeyler aktarıyordum. Böylelikle çok beslendik. 80 yaşındayım bu yaşta ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.