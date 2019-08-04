Usta oyuncu Cengiz Sezici'ye veda: Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü...
Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Sezici için bugün tören düzenlendi. Törene katılan meslektaşları ve sevenlerinin sözleri yürek dağladı. Usta oyuncu Cengiz Sezici'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici (69) dün sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sezici için bugün tören düzenlendi. Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törene Menderes Samancılar, Nur Sürer, Şemsi İnkaya, Talat Bulut'un da aralarında bulunduğu tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
'GIPTA EDİLECEK DERECEDE ÖNEMLİ BİR AKTÖRDÜ'
Törende, konuşan Menderes Samancılar, ''Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü. İyi bir oyuncuydu. Onun karşısında olmak, onla göz göze bakmak, aynı sahneyi paylaşmak çok muhteşem bir şeydi" dedi. "Bir avucuz ama gökyüzünü kaplayacağız hiç endişem yok" diyen Samancılar, Sezici'nin alkışı çok sevdiğini belirterek son kez alkışlanmasını istedi.
'GÜLE GÜLE CENGO'
Nur Sürer ise, ''Adana yine bir evladını toprağına çağırdı. 5 ay önce Aytaç'ı götürdük. Benim de elimde kala kala Menderes kaldı. Zor bir adamdı, öfkesi vardı. İyi bir insandı. Türkiye sinemasına gelmiş en iyi aktörlerinden biriydi, bu çok önemli. Biz hep çok sevdik Cengiz'i, hep seveceğiz. Güle güle Cengo" diye konuştu.
Cengiz Sezici'nin tiyatroyu ve sinemayı meslek olarak yaptığını belirten Şemsi İnkaya ise, "Çok başarılı bir meslektaştı ve çok iyi kalpli bir insandı. Bundan 5-6 yıl evvel beraber çalışmıştık. Çalışmadığımız zamanlar bütün günümüz beraber geçti. Sohbet ediyorduk, tiyatrodan, sinemadan, oyunculuktan konuşuyorduk. O bana bir şey aktarıyordu, ben ona bir şeyler aktarıyordum. Böylelikle çok beslendik. 80 yaşındayım bu yaşta ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.
CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1950 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçilmişti. 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi..