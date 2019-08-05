Usta oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşi Olcay Sezici tabutun başında...

Törende konuşan sanatçı Nur Sürer, sinemaya Menderes Samancılar ve 'Cengo' dediği Cengiz Sezici ile başladığına değinerek, "Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız. Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm. Menderes'le olduğu gibi Cengiz'le çok çalıştım. Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Ben şimdi neye küfür edeceğim? Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim. Onu anacağız, eş zamanlı çiçekler bırakacağız. Güle güle Cengo" dedi.