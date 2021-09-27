Vav TV İzle
Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Son olarak "Sefirin Kızı" dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı pek çok güzelle anılan oyuncu, Berrak Tüzünataç ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni aşkı Ceren Kaçıkoç ile gündeme geldi. Asansörde verdikleri pozla aşklarını ilan eden ikiliden Ceren Kaçıkoç'un hayatı ise merak konusu oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı...

27.09.2021 19:00 - Son Güncelleme: 27.09.2021 19:00
Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

Son olarak "Sefirin Kızı" dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı pek çok güzelle anılan oyuncu, şimdi ise yeni aşkı Ceren Kaçıkoç ile gündeme geldi.

Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

Bir süredir Kaygılaroğlu ile birlikte olan Ceren Kaçıkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı asansör pozuyla aşkını ilan etti.

Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

Paylaşımın gündem olmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Ceren Kaçıkoç'un hayatı merak konusu oldu.

Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı

İşte Uraz Kaygılaroğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA