Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı
Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı asansör pozuyla duyurdu! Son olarak "Sefirin Kızı" dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı pek çok güzelle anılan oyuncu, Berrak Tüzünataç ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni aşkı Ceren Kaçıkoç ile gündeme geldi. Asansörde verdikleri pozla aşklarını ilan eden ikiliden Ceren Kaçıkoç'un hayatı ise merak konusu oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Ceren Kaçıkoç bakın kim çıktı...
27.09.2021 19:00
- Son Güncelleme: 27.09.2021 19:00
Son olarak "Sefirin Kızı" dizisinde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı pek çok güzelle anılan oyuncu, şimdi ise yeni aşkı Ceren Kaçıkoç ile gündeme geldi.
Bir süredir Kaygılaroğlu ile birlikte olan Ceren Kaçıkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı asansör pozuyla aşkını ilan etti.
Paylaşımın gündem olmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Ceren Kaçıkoç'un hayatı merak konusu oldu.