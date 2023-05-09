Uraz Kaygılaroğlu bu diyetle 140 kilodan 76 kiloya düştü! Tığ gibi olmanın sırrını açıkladı! İşte 64 kilo verdiren o diyet

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN DİYET SIRRI

Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyet listesinde pek çok besinin olduğunu açıkladı. Ayrıca annesinin ısrarları sonucunda başladığı kilo verme yolculuğunun 2 yıl sürdüğünü aktardı.