Uraz Kaygılaroğlu bu diyetle 140 kilodan 76 kiloya düştü! Tığ gibi olmanın sırrını açıkladı! İşte 64 kilo verdiren o diyet
Pis Yedili dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde dizilerin aranan yüzü haline geldi. Yaptığı diyetle 64 kilo veren Kaygılaroğlu'nun sırrı ortaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu 140 kilodan tam 76 kiloya kadar düştü. 2 yıl içerisinde tığ gibi kalmayı başaran oyuncu yaptığı diyeti de açıkladı. Peki Uraz Kaygılaroğlu nasıl kilo verdi? Uraz Kaygılaroğlu hangi diyeti uyguladı? İşte kısa sürede zayıflamak isteyenler için o yöntem...
140 kilodan 76 kiloya düşüren Uraz Kaygılaroğlu diyeti gündemde büyük yankı yandırdı. Ünlü oyuncu tığ gibi olmanın sırrını sevenlerine açıkladı! İşte 64 kilo verdiren o diyet...
2 yıl içerisinde 140 kilodan 76 kiloya düşmeyi başaran Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyet sayesinde 2 yıl içerisinde 64 kilo verdi.
URAZ KAYGILAROĞLU'NUN DİYET SIRRI
Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyet listesinde pek çok besinin olduğunu açıkladı. Ayrıca annesinin ısrarları sonucunda başladığı kilo verme yolculuğunun 2 yıl sürdüğünü aktardı.
Ünlü oyuncu yaptığı diyet sayesinde 2 senede tam 64 kilo vermeyi başardığını açıkladı. 140 kilodan 76 kiloya inmeyi başaran Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyeti zayıflamak isteyenler için de paylaştı.
140 KİLODAN 76 KİLOYA DÜŞÜREN YÖNTEM
Uraz Kaygılaroğlu uyguladığı diyet sayesinde bambaşka birine dönüşmeyi başardı. 140 kilodan 76 kiloya düşmeyi başaran ünlü oyuncu, pek çok kişinin merak ettiği diyet sırrını da açıkladı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun formülü;