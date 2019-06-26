Unutulmaz Hababam Sınıfı filminin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu kimdir son haliyle herkesi şaşırttı

Unutulmayan efsane Hababam sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin arkasından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise seneler sonra filmlerden hatırlamış olduğumız hallerinden çok farklı. Hababam sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yaprak Özdemiroğlu, yer aldığı yapımlarla Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Tiyatro ile başladığı profesyonel oyunculuk hayatını Yeşilçam kariyeriyle sürdürdü.

26.06.2019 15:17 - Son Güncelleme: 26.06.2019 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





