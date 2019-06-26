Unutulmaz Hababam Sınıfı filminin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu kimdir son haliyle herkesi şaşırttı
Unutulmayan efsane Hababam sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin arkasından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise seneler sonra filmlerden hatırlamış olduğumız hallerinden çok farklı. Hababam sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yaprak Özdemiroğlu, yer aldığı yapımlarla Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Tiyatro ile başladığı profesyonel oyunculuk hayatını Yeşilçam kariyeriyle sürdürdü.
Yaprak Özdemiroğlu, 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.
Yer aldığı projeler;
Kumsaldaki İzler - 2002
Üzgünüm Leyla - 2000
Zontellektüel Abdullah - 1994
Arkadaşım Şeytan - 1988
Yalnız Kadın - 1987
Merdoğlu Ömer Bey - 1986
Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar - 1986
Gülüşan - 1985
Çılgın Arzular - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Sevmek Yeniden Doğmak - 1984
Damga - 1984
Çaresizim - 1984
Dil Yarası - 1984
Feryat - 1983
Beyaz Ölüm - 1983
Şekerpare - 1983
Alişan - 1982
Dolap Beygiri - 1982
Şöhretin Sonu - 1981
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Unutulmayan efsane Hababam Sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam Sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam Sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin ardından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam Sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise yıllar sonra filmlerden hatırladığımız hallerinden çok farklı. Hababam Sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...