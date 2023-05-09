18'lik çıtır gibiler! Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!
Ünlülerin gerçek yaşları hakkında sık sık aramalar yer alıyor. Sıklıkla televizyonlarda gördüğümüz ünlülerin yaşlarını duyunca şoke olacaksınız. Enerjisiyle bize her daim 18 gibi hissettirmeleri bir kenara yıllar geçtikte genç görünümlerinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Yaş aldıkça güzelleşmeye devam ediyorlar. Peki, hangi ünlü kaç yaşında? İşte merak edilenler...
09.05.2023 17:11 - Son Güncelleme: 09.05.2023 17:11