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Haberler Magazin 18'lik çıtır gibiler! Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

18'lik çıtır gibiler! Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

Ünlülerin gerçek yaşları hakkında sık sık aramalar yer alıyor. Sıklıkla televizyonlarda gördüğümüz ünlülerin yaşlarını duyunca şoke olacaksınız. Enerjisiyle bize her daim 18 gibi hissettirmeleri bir kenara yıllar geçtikte genç görünümlerinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Yaş aldıkça güzelleşmeye devam ediyorlar. Peki, hangi ünlü kaç yaşında? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
09.05.2023 17:11 - Son Güncelleme: 09.05.2023 17:11
Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... 18’lik çıtır gibiler! Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Kimi yaşından oldukça küçük gösteriyor, kimi ise yaşından daha olgun...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... 18’lik çıtır gibiler! Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

İşte ünlü isimlerin gerçek yaşları!

Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... 18’lik çıtır gibiler! Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... 18’lik çıtır gibiler! Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor! Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... 18’lik çıtır gibiler! Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş!

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

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