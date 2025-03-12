Ünlülerin Sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Sosyal medya, artık sadece eğlence değil, büyük bir kazanç kapısı haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip ünlüler, paylaştıkları her içerikle ciddi gelirler elde ediyor. Markalar, geniş kitlelere ulaşmak için influencer ve ünlü isimlerle iş birliği yaparken, Instagram'da en çok kazanan isimler de merak konusu oldu.
INSTAGRAM'DAN EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLER
İşte Instagram paylaşımlarından en çok kazanan ünlü isimler ve kazançları:
Hande Erçel – 1 paylaşım + 1 hikâye: 3 milyon TL
Gökçe Bahadır – 1 paylaşım + 1 hikâye: 3 milyon TL
Meryem Uzerli – 1 paylaşım + 1 hikâye: 1,5 milyon TL
Burak Özçivit – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2,5 milyon TL
Fahriye Evcen – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2,5 milyon TL
Mert Ramazan Demir – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL
Beren Saat – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL
Barış Arduç – 1 paylaşım + 1 hikâye: 2 milyon TL
Ünlülerin Instagram'da en çok kazananları dışında en popüler isimleri de belli oldu. İşte Türkiye'de en çok takip edilen ünlüler:
Neslihan Atagül – 14,5 milyon takipçi