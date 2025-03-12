Ünlülerin Sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy...

Sosyal medya, artık sadece eğlence değil, büyük bir kazanç kapısı haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip ünlüler, paylaştıkları her içerikle ciddi gelirler elde ediyor. Markalar, geniş kitlelere ulaşmak için influencer ve ünlü isimlerle iş birliği yaparken, Instagram'da en çok kazanan isimler de merak konusu oldu.