Ünlülerin sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! 'Kopyasını doğurmuş' diyeceğiniz 50 ünlü isim: Gupse Özay, Özgü Namal, Ceyda Düvenci, Bergüzar Korel...

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Gösteri dünyası, ışıltısı ve ihtişamıyla göz kamaştırırken, bu büyülü dünyanın perde arkasında bambaşka hayatlar da var. Özellikle ünlü isimlerin çocukları için, kameraların sürekli odak noktası olmak ve her adımının takip edilmesi, ağır bir yük haline gelebiliyor. İşte bu yüzden, bazı ünlü isimler çocuklarını spot ışıklarından uzak, olabildiğince normal bir hayatın içinde büyütmeyi tercih ediyor. İşte ünlü isimlerin gözlerden uzak büyüttüğü çocukları...