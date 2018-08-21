Yol Durumu

Ünlülerin mezun olduğu bölümler

21 Ağustos 2018 Salı, 16:24:09 Güncelleme: 16:32:30
  • 1
  • 20
Ünlülerin mezun olduğu bölümler

Aras Bulut İynemli: İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü

  • 2
  • 20
Ünlülerin mezun olduğu bölümler

Sinem Kobal: Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü

  • 3
  • 20
Ünlülerin mezun olduğu bölümler

Aslı Enver: Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü

  • 4
  • 20
Ünlülerin mezun olduğu bölümler

Oyuncu Kadir Doğulu'nun stil danışmanı kardeşi Kemal Doğulu verdiği bir röportajda imam hatip mezunu olduğunu şu sözlerle söylemişti:

  • 5
  • 20
Ünlülerin mezun olduğu bölümler

''Biz zengin bir aile değildik. Hatta fakir bir aileydik. Bakkalda çalıştım, bisiklet tamircisinde çalıştım, terzide her yerde çalıştım. Bir yandan da ilkokuldan mezun oldum.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Sabah Şekeri olarak tanıdığımız Melike Öcalan yıllar sonra görüntülendi
"Sabah Şekeri" olarak tanıdığımız Melike Öcalan yıllar sonra görüntülendi