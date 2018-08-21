Ünlülerin mezun olduğu bölümler

Aras Bulut İynemli: İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü
Sinem Kobal: Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü
Aslı Enver: Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Oyuncu Kadir Doğulu'nun stil danışmanı kardeşi Kemal Doğulu verdiği bir röportajda imam hatip mezunu olduğunu şu sözlerle söylemişti:
''Biz zengin bir aile değildik. Hatta fakir bir aileydik. Bakkalda çalıştım, bisiklet tamircisinde çalıştım, terzide her yerde çalıştım. Bir yandan da ilkokuldan mezun oldum.