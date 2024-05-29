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Ünlülerin ilk meslekleri ne? Kimi müezzin kimi bahçıvanmış; Şener Şen, Hande Yener, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'nereden nereye' dedirten meslekleri

Şöhretin ışıltılı dünyasına adım atan birçok ünlü ismin, geride bıraktıkları sıradan meslekler ve ilginç kariyer başlangıçları var. İşte, bugün ekranlarda ve sahnelerde parlayan yıldızların, 'nereden nereye' dedirten hikayeleri...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 08:23 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 08:23
Ünlülerin ilk meslekleri ne? Kimi müezzin kimi bahçıvanmış; Şener Şen, Hande Yener, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ’un ’nereden nereye’ dedirten meslekleri 1

Ünlülerin ilk meslekleri ne? Kimi müezzin kimi bahçıvanmış; Şener Şen, Hande Yener, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'nereden nereye' dedirten meslekleri

Ünlülerin ilk meslekleri ne? Kimi müezzin kimi bahçıvanmış; Şener Şen, Hande Yener, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ’un ’nereden nereye’ dedirten meslekleri 2

Sibel Can/ Hem oryantal hem solist

Tutkulu bir dansçı ve performans sanatçısı olarak bilinen Sibel Cangüre, genç yaşta aldığı bir teklif ile sahnelerin yıldızı haline geldi. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında sık sık görülen Sibel, dans yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Oryantal dansın büyüleyici dünyasına giriş yaptığında, kısa sürede adını duyurdu.

Ünlülerin ilk meslekleri ne? Kimi müezzin kimi bahçıvanmış; Şener Şen, Hande Yener, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ’un ’nereden nereye’ dedirten meslekleri 3

Nur Fettahoğlu /Bankacı

Nur Fettahoğlu bir açıklamasında,"Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım." ifadelerine yer vermişti.

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