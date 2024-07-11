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Ünlülerin ikizlerine bakın! 'Kardeş olsa bu kadar benzer' diyeceğiniz 65 ünlü isim listesi: Ceyda Düvenci, Serenay Sarıkaya, Mert Yazıcıoğlu...

Dizilerden filmlere, müzik dünyasından moda sahnesine, ünlüler dünyası birbirine inanılmaz derecede benzeyen yüzlerle dolu! Genetik piyangonun cilvesi olsa gerek, bazı yıldızlar birbirinden kilometrelerce uzakta doğmuş olsalar da sanki aynı kalıptan çıkmış gibi görünüyorlar. İzleyicileri şaşırtan, sosyal medyada "acaba ikiz mi?" sorularına sebep olan bu benzerlikler, hayranları tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:01 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:01
Ünlülerin ikizlerine bakın! ’Kardeş olsa bu kadar benzer’ diyeceğiniz 65 ünlü isim listesi: Ceyda Düvenci, Serenay Sarıkaya, Mert Yazıcıoğlu... 1

Hollywood'un kırmızı halısından müzik dünyasının ihtişamlı sahnelerine, ünlüler dünyası "Acaba ikiz mi?" dedirten şaşırtıcı benzerliklerle dolu. Genlerden gelen bu tuhaf cilve, bazı ünlüleri adeta birbirinin kopyası gibi gösteriyor. İşte birbirine karıştırılan, hatta bazen aynı kişi sanılan o ünlü isimler...

Ünlülerin ikizlerine bakın! ’Kardeş olsa bu kadar benzer’ diyeceğiniz 65 ünlü isim listesi: Ceyda Düvenci, Serenay Sarıkaya, Mert Yazıcıoğlu... 2

Christopher Walken / Scarlett Johansson

Ünlülerin ikizlerine bakın! ’Kardeş olsa bu kadar benzer’ diyeceğiniz 65 ünlü isim listesi: Ceyda Düvenci, Serenay Sarıkaya, Mert Yazıcıoğlu... 3

Kofi Annan / Morgan Freeman

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