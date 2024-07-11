Ünlülerin ikizlerine bakın! 'Kardeş olsa bu kadar benzer' diyeceğiniz 65 ünlü isim listesi: Ceyda Düvenci, Serenay Sarıkaya, Mert Yazıcıoğlu...

Dizilerden filmlere, müzik dünyasından moda sahnesine, ünlüler dünyası birbirine inanılmaz derecede benzeyen yüzlerle dolu! Genetik piyangonun cilvesi olsa gerek, bazı yıldızlar birbirinden kilometrelerce uzakta doğmuş olsalar da sanki aynı kalıptan çıkmış gibi görünüyorlar. İzleyicileri şaşırtan, sosyal medyada "acaba ikiz mi?" sorularına sebep olan bu benzerlikler, hayranları tarafından da ilgiyle karşılanıyor.