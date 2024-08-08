Ünlülerin ikizlerine bakın! 60 kişilik listede Yeşilçam'ın yıldız isimleri de var: Gülşen Bubikoğlu, Meral Zeren, Ceyda Düvenci, Fatma Girik...

Ünlüler dünyası, ışıltısı ve ihtişamının yanı sıra, zaman zaman karşımıza çıkan esrarengiz tesadüflerle de gündem olmayı başarıyor. Bunlardan biri de birbirine tıpatıp benzeyen, ancak akrabalık bağı olmayan ünlüler! Genetik bir oyun mu yoksa sadece rastlantı mı bilinmez, ancak bu isimler görenleri "Acaba ikiz mi?" sorusunu sormaya itiyor. Sosyal medyada da sıkça karşılaştırılan ve hatta bazı hayranları tarafından karıştırılan bu ünlüler, benzerliklerine rağmen kendi yetenekleri ve başarılarıyla öne çıkıyorlar. İşte o isimlerden bazıları...