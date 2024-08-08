Ünlülerin ikizleri de varmış! 'Kardeş gibiler' diyeceğiniz 60 ünlü isim: Mert Yazıcıoğlu, Serenay Sarılaya, Gülşen Bubikoğlu, Ceyda Düvenci...

Ünlüler dünyası, ışıltısı ve ihtişamının yanı sıra, zaman zaman karşımıza çıkan esrarengiz tesadüflerle de gündem olmayı başarıyor. Bunlardan biri de birbirine tıpatıp benzeyen, ancak akrabalık bağı olmayan ünlüler! Genetik bir oyun mu yoksa sadece rastlantı mı bilinmez, ancak bu isimler görenleri "Acaba ikiz mi?" sorusunu sormaya itiyor. Sosyal medyada da sıkça karşılaştırılan ve hatta bazı hayranları tarafından karıştırılan bu ünlüler, benzerliklerine rağmen kendi yetenekleri ve başarılarıyla öne çıkıyorlar. İşte o isimlerden bazıları...
Ünlüler dünyası ışıltısı, ihtişamı ve elbette birbirinden ünlü isimleriyle her zaman ilgi odağımızda. Ancak bazı isimler var ki, onları gördüğümüzde gözlerimize inanamıyoruz! Adeta aynı yumurta ikizleri gibi görünen bu ünlüler, "Acaba gizli bir akrabalık bağı mı var?" diye düşündürüyor. İşte birbirine inanılmaz derecede benzeyen o ünlü isimler...
Christopher Walken / Scarlett Johansson
Kofi Annan / Morgan Freeman