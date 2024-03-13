Ünlülerin estetiksiz hallerini gören 'yok artık' diyor! Hande Erçel, Hadise, Pınar Altuğ, Ebru Gündeş sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

Günümüzde estetik işlemleri, birçok kişi tarafından tercih edilen ve popüler hale gelen bir trend haline geldi. Özellikle medya ve ekranlarda sıkça gördüğümüz ünlüler, meslek gereği büyük bir değişim geçirerek estetik cerrahlara başvuruyorlar. Ancak bu değişim, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal medya gündemine de oturuyor. Ünlülerin estetikli ve estetiksiz hallerini karşılaştıran görseller, insanların dikkatini çekiyor ve tartışma konusu oluyor. İşte birbirinden ünlü isimlerin estetiksiz halleri...