Ünlülerin eski hallerini gören tanıyamıyor! Meğer önceden çok farklılarmış! Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise...
Ünlülerin eski hallerini görenler tanımakta güçlük çekiyor. Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise, Ceyda Düvenci ve daha bir çok ünlü oyuncu ve şarkıcı ünlü olmadan önce bambaşka bir yüze sahiplermiş. İşte ünülerin eski halleri...
02.06.2023 22:58 - Son Güncelleme: 02.06.2023 22:58
Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise daha kimler kimler! Ünlülerin eski hallerini tanımak imkansız! Kimi kilo aldı, kimi bir deri bir kemik kaldı, kimi de estetik yaptırdı. İşte magazin camiasının en gözde oyuncuları ve şarkıcılarının eski halleri...