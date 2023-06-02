Ünlülerin eski hallerini gören tanıyamıyor! Meğer önceden çok farklılarmış! Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise...

Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise daha kimler kimler! Ünlülerin eski hallerini tanımak imkansız! Kimi kilo aldı, kimi bir deri bir kemik kaldı, kimi de estetik yaptırdı. İşte magazin camiasının en gözde oyuncuları ve şarkıcılarının eski halleri...