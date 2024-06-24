Ünlülerin boyları kaç? Liste şok etkisi yaratacak; Eda Ece, Sibel Can, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz meğer...

Televizyon dünyasında ve film endüstrisinde ünlülerin boyutları, ekranlarda nasıl algılandıklarını etkileyebilir. Birçok ünlü, kamera karşısında daha uzun ve zarif görünmek için çeşitli taktikler kullanıyor. Peki, ünlülerin boyları kaç? İşte merak edilen gerçekler...
Televizyon ve film dünyasında ünlülerin boy ve fiziksel özellikleri, izleyiciler için sık sık merak konusu olmuştur. Ancak bazı ünlüler, ekranlarda veya fotoğraflarda gördüğümüzden çok daha farklı bir görüntü sergileyebilirler. İşte bazı ünlülerin gerçek boylarıyla ekranlardaki algılanan boy arasındaki şaşırtıcı farklar:
MERT YAZICIOĞLU - 1.77 CM
ÖZGÜ NAMAL - 1,64 CM