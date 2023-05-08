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Haberler Magazin Ünlülerin boy ve kilolarını gören 'yok artık' diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

Ünlülerin boy ve kilolarını gören 'yok artık' diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

Ünlülerin boyları ve kiloları sık sık gündeme geliyor. Bazıları ekranlarda daha uzun boylu veya kısa gözükebiliyor. Ama gerçek televizyondakinden çok daha farklı. İşte ünlülerin görenleri şoke eden boyları...

takvim.com.tr
08.05.2023 20:39 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:39
Ünlülerin boy ve kilolarını gören ’yok artık’ diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

Zaman zaman 'ünlülerin boyları ve kiloları kaç?' diye merak içinde oluyoruz. Türkiye'nin en uzun ve en kısa boylu ünlülerinin listesine haberimizde yer verdik. İşte görünenden daha farklı olan ünlülerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlülerin boy ve kilolarını gören ’yok artık’ diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

ECE ERKEN - 1,68 CM

Ünlülerin boy ve kilolarını gören ’yok artık’ diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

FAHRİYE EVCEN - 169 CM

Ünlülerin boy ve kilolarını gören ’yok artık’ diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

HAZAL SUBAŞI - 1,66CM

Ünlülerin boy ve kilolarını gören ’yok artık’ diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede! Meğer gerçek bambaşkaymış

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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