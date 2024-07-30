Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu...

Ekranlardan, sahnelerden ve stadyumlardan tanıdığımız, gönüllerimizde taht kuran ünlü isimler de tıpkı herkes gibi askeri üniformalarıyla vatani görevlerini yerine getirdiler. Kimi zaman zorlu eğitimlerde, kimi zaman nöbet başında, her daim gururla taşıdıkları bu üniforma altında verdikleri pozlar hafızalara kazındı. Biz de sizin için ünlü isimlerin o unutulmaz askerlik günlerinden kareleri bir araya getirdik