Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları: 'Binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa her gün dünya kadınlar günü olmalı'

FATMA GİRİK

"Kalbine, gönlüne dünyaları sığdıran kadın, bu dünyaya sığamıyor ya ona yanarım. Her gün, her dakika aynı şeyleri diliyorum kadınlar için ve onlara eziyet eden zalimler için. Bitmedi, bitmiyor.

Her günü kutlu olsun kadınların. Her günü bayram ve sevgi dolu olsun. Kadın, anne, eş, kardeş, teyze, dost, arkadaş, kimi zaman baba ama hep can yoldaşı. Kadınlar sevilmeye layık. Pis ellerin, pis düşüncelerin altında kalmaya değil."