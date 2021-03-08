Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları: 'Binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa her gün dünya kadınlar günü olmalı'

Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları: 'Binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa her gün dünya kadınlar günü olmalı'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Her gün başka bir kadın, şiddet ve cinayet haberleriyle gündeme gelirken, günün anlam ve önemini kendi duygularıyla ifade eden ünlüler paylaşımlarıyla dikkat çekti. Oktay Kaynarca'nın Cemal Süreya'dan Üvercinka'yı seslendirdiği video ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. "Bence her gün binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa, her gün dünya kadınlar günü olmalı..." diyen Oktay Kaynarca başta olmak üzere Esra Erol, Kerem Alışık, Türkan Şoray, Hadise, Seda Bakan, Hülya Koçyiğit ve daha birçok ünlüden gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...
NİLÜFER
"Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlarımız ister büyük şehirlerde ister kırsal kesimde yaşıyor olsunlar eğitim alan, mesleği olan, parasını kazanan kadın güçlü kadındır. Her gün yüreğim ağzımda izliyorum haberleri, gazete sayfalarında gözlerim gezinirken içimde bir huzursuzluk, bugün de bir hemcinsim bir erkek şiddetine maruz kaldı mı diye. Artık bu son olsun dediğimiz her acının ardından bir daha, bir daha, bir daha yüzümüze çarpıyor gerçekler. Kadına olan her tür şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını, kadını ikinci sınıf gören zihniyeti şiddetle kınıyorum. Ve son bulmasını diliyorum. Birlik olalım, güçlü olalım."
FATMA GİRİK
"Kalbine, gönlüne dünyaları sığdıran kadın, bu dünyaya sığamıyor ya ona yanarım. Her gün, her dakika aynı şeyleri diliyorum kadınlar için ve onlara eziyet eden zalimler için. Bitmedi, bitmiyor.
Her günü kutlu olsun kadınların. Her günü bayram ve sevgi dolu olsun. Kadın, anne, eş, kardeş, teyze, dost, arkadaş, kimi zaman baba ama hep can yoldaşı. Kadınlar sevilmeye layık. Pis ellerin, pis düşüncelerin altında kalmaya değil."