Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları: 'Binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa her gün dünya kadınlar günü olmalı'

Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları: 'Binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa her gün dünya kadınlar günü olmalı'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Her gün başka bir kadın, şiddet ve cinayet haberleriyle gündeme gelirken, günün anlam ve önemini kendi duygularıyla ifade eden ünlüler paylaşımlarıyla dikkat çekti. Oktay Kaynarca'nın Cemal Süreya'dan Üvercinka'yı seslendirdiği video ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. "Bence her gün binlerce çocuk dünyaya gözünü açıyorsa, her gün dünya kadınlar günü olmalı..." diyen Oktay Kaynarca başta olmak üzere Esra Erol, Kerem Alışık, Türkan Şoray, Hadise, Seda Bakan, Hülya Koçyiğit ve daha birçok ünlüden gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...

