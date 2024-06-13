Ünlüler ve eşlerine bakın! Seda Sayan, Burcu Biricik, Sibel Can, Erkan Petekkaya, Acun... İşte ünlü isimlerin yaptıkları evlilikler ve eşleri!

Sosyal medya ve ekranlarda her gün gördüğümüz ünlülerin, hayatlarıyla birlikte eşlerinin de ilgi odağı olması gerektiğini unutmamak gerekir. Müzik ve dizi dünyasının parlayan yıldızları, sadece kariyerleriyle değil, özel hayatlarıyla da sürekli gündemde oluyor. İşte ünlü eşlerden bazıları ve onların hikayeleri...