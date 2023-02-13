Ünlüler ne kadar bağış yaptı? Deprem için hangi ünlü ne kadar yardım etti? Can Yaman, Demet Akalın, Sibel Can, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay...

Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler de nakdi yardımda bulunuyor. Peki Ünlüler ne kadar bağış yaptı? Deprem için hangi ünlü ne kadar yardım etti?