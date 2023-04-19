Ünlü yıldız baba olacağını duyurdu sosyal medyada cümbüş oldu! ''Tez gel evlat'' Sevgilisinin hamilelik fotoğraflarına ilk yorum bakın kimden!
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Sevgilisi ünlü model Bruna Biancardi hamile olduğunu duyurdu. Brezilyalı ünlü futbolcu heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken kısa süre içerisinde yüzbinlerce yorum ve beğeni yağdı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu paylaşımına, ''Hayatınızı hayal ediyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve sevgimizi tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek, günlerimizi çok daha mutlu kılıyor'' notunu düştü. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez de ünlü çifte tebrik mesajı yolladı. İşte detaylar...
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar ikinci kez baba olacak. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bruna Biancardi ile bir süredir birliktelik yaşayan Brezilyalı ünlü futbolcu sevincini sosyal medyadan paylaştı.
Eski aşkı Carolina Dantas'dan Davi Lucca da Silva Santos adında bir çocuğu bulunan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, ayrılığın ardından Bruna Biancardi ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Bu pozları paylaşan ünlü çift sevenlerine müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu:
"Hayatınızı hayal ediyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve sevgimizi tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek, günlerimizi çok daha mutlu kılıyor. Seni zaten çok seven erkek kardeşin, büyükannen, deden, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aile haline geleceksin! Tez gel evlat seni bekliyoruz!"