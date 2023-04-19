Ünlü yıldız baba olacağını duyurdu sosyal medyada cümbüş oldu! ’’Tez gel evlat’’ Sevgilisinin hamilelik fotoğraflarına ilk yorum bakın kimden!

Bu pozları paylaşan ünlü çift sevenlerine müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu:

"Hayatınızı hayal ediyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve sevgimizi tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek, günlerimizi çok daha mutlu kılıyor. Seni zaten çok seven erkek kardeşin, büyükannen, deden, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aile haline geleceksin! Tez gel evlat seni bekliyoruz!"