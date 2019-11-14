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Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

Kimi üvey kızıyla evlendi, kimi karısını direk dansçı ile aldattı kimisi ise ekip arkadaşlarıyla... Magazin dünyasında skandallar bitmiyor. Ünlü televizyoncu David Letterman, program ekibinde yer alan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf edip eşinden özür diledi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra sizler için yıllarca konuşulan 10 magazin skandalını derledik...

14.11.2019 17:52 - Son Güncelleme: 14.11.2019 17:52
Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

Ünlü televizyoncunun itirafı şoke etti! Program ekibinde yer alan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf edip eşinden özür diledi. İşte Magazin dünyasında çok konuşulan skandallar...

Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

Roman Polanski

Ünlü yönetmen Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle, kendini demir parmaklıklar ardında buldu. Daha sonra serbest bırakılan Polanski, İsviçre'deki bir dağ evinde 'elektronik izleme' ile ev hapsine alındı.

Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

David Letterman

Ünlü televizyoncu David Letterman, program ekibinde yer alan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf edip eşinden özür diledi.

Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

Tiger Woods

Ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'ın, eşini toplam 11 kadınla aldattığı ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

Abi Titmuss

Güzel oyuncu Abi Titmuss'un, bir kadınla cinsel ilişkiye girerken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Titmuss'un daha önce, eski sevgilisiyle yer aldığı bir cinsel ilişki kasedi daha ortaya çıkmıştı.

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