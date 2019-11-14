Ünlü televizyoncu program ekibindeki kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini eşine itiraf etti! (Magazin skandalları)

Kimi üvey kızıyla evlendi, kimi karısını direk dansçı ile aldattı kimisi ise ekip arkadaşlarıyla... Magazin dünyasında skandallar bitmiyor. Ünlü televizyoncu David Letterman, program ekibinde yer alan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf edip eşinden özür diledi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra sizler için yıllarca konuşulan 10 magazin skandalını derledik...

14.11.2019 17:52 - Son Güncelleme: 14.11.2019 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





