Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.."
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan Ece Üner mikrofonunu açık unuttu. Tuvalete gitmek için ayrıldıktan sonra arka taraftan söyledikleri tamamiyle duyuldu. Ece Üner'in sesini duyan seyirciler ise kahaha atmaya başladı. İşte o anlar...
26.10.2022 15:42 - Son Güncelleme: 26.10.2022 15:42
Ece Üner'in 'Tuvalete.. Hayır hayır çok iyiyim. Tuvalete gidiyorum..' sözlerinin duyulmasıyla tüm salon kahkaha atmaya başladı.
OĞUZHAN UĞUR MÜDAHALE ETTİ
Programda modaretör olarak yer alan Oğuzhan Uğur ise 'Arkadaşlar hemen kapatın Ece Hanım'ın mikrofonunu. Devamı gelecek belli..' diyerek espri yaptı.