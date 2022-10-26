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Haberler Magazin Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.."

Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.."

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan Ece Üner mikrofonunu açık unuttu. Tuvalete gitmek için ayrıldıktan sonra arka taraftan söyledikleri tamamiyle duyuldu. Ece Üner'in sesini duyan seyirciler ise kahaha atmaya başladı. İşte o anlar...

takvim.com.tr
26.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 26.10.2022 13:17
Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek..

Ünlü spiker Ece Üner katıldığı bir programda büyük dalgınlık yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek..

Tuvalete gitmek için kalktığı sırada mikrofonunun açık olduğunu unuttu.

Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek..

Aralarında Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen, Haluk Levent gibi birçok isimin yer aldığı salon Üner çıktıktan sonra sesini duymaya devam dince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek..

Ece Üner'in 'Tuvalete.. Hayır hayır çok iyiyim. Tuvalete gidiyorum..' sözlerinin duyulmasıyla tüm salon kahkaha atmaya başladı.

Ünlü spiker Ece Üner canlı yayında tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu! Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek..

OĞUZHAN UĞUR MÜDAHALE ETTİ

Programda modaretör olarak yer alan Oğuzhan Uğur ise 'Arkadaşlar hemen kapatın Ece Hanım'ın mikrofonunu. Devamı gelecek belli..' diyerek espri yaptı.

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