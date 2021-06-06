Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yaşıyla şaşırttı! Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Eski sağlığına kavuşan Erbil, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk oldu. Esprileriyle televizyon izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Erbil'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle Mehmet Ali Erbil'in yaşını merak etti. Erbil'in yaşını duyanlar ise inanamadı. Bakın Mehmet Ali Erbil kaç yaşındaymış…
06.06.2021 00:26
- Son Güncelleme: 06.06.2021 00:26