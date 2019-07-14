Ünlü sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti: Bu Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey...
Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, scooter kazasında hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Emily Hartridge'ın ölümü sosyal medya hesabından duyuruldu. Bir kamyonetle çarpışan ve olay yerinde can veren Hartridge'in ölüm sebebi hakkında bir açıklama yapılmazken, kaza sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.
"BU INSTAGRAM ÜZERİNDEN SÖYLENECEK KORKUNÇ BİR ŞEY"
Hartridge'in Instagram adresinden yapılan açıklamada, "Herkese merhaba. Bu, Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama bugün çoğunuzun Emily'yi görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu, aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu. Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutulmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı" ifadeleri kullanıldı.