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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Dünya bu skandalı konuşuyor... Güney Kore'nin dünyaya mal olan K-Pop akımının en ünlü isimlerinden biri olan, eski EXO grubu üyesi Kris Wu'nun reşit olmayan kişiler cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası alması günlerce konuşulmuştu. Kökeni Çin olan Kanadalı K-Pop yıldızı hakkında bu kez flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

08.12.2022 16:53 - Son Güncelleme: 08.12.2022 16:53
Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Henüz bu skandal etkileri dinmemişken yeni gelen iddialara şaşkınlığı en üst seviye çıkardı. İşte haberin detayları...

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Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Güney Kore'nin dünyaya mal olan müzik akımı K-POP en önemli temsilcilerinden biri olan EXO grubunun eski üyesi Kris Wu hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

K-Pop'un en popüler gruplarından olan EXO'nun eski üyelerinden olan Kris Wu ise son dönemlerde korkunç bir skandalla manşetlerde yer alıyor.

Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Çinli-Kanadalı eski yıldız Kris Wu, geçtiğimiz sene reşit olmayan kişilere tecavüz ve cinsel saldırı suçuyla tutuklanmıştı.

Ünlü şarkıcı hadım edilecek! Reşit olmayan kişilere cinsel istismardan 13 yıl hapse çarptırılmıştı! Cinsel suçuna kimyasal ceza

Kris, EXO'nun Çin'e yönelen alt grubu EXO-M'in lideriydi ve 2014 yılında gruptan ayrılmıştı.

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