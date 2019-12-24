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Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar

Rap şarkıcısı 'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kişiler paralara ulaşabilmek için araçların üzerine tırmandı. İşte o anlar...

24.12.2019 16:50 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50
Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar

ABD'li rap şarkıcısı 'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar

'Blueface' olarak bilinen rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, Los Angeles şehrinde bulunan Skid Rov bölgesinde, lüks cipinin üzerine çıkarak çevresinde toplanan insanlara para saçtı. Şarkıcı, yanında getirdiği poşetlerdeki paraları saçmaya başladığı anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.

Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar

Görüntülerde, çevredekilerin aracın etrafına toplandığı ve şarkıcının saçtığı paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü. Bazı kişilerin de aracın üzerinde kalan paraları almak için araca tırmandığı görüldü.

Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar

Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı bu görüntüler takipçileri arasında da tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü şarkıcının para saçmasını 'aşağılayıcı' olarak yorumlarken, bir bölümü de bunu 'cömertlik' olarak nitelendirdi.

Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar
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