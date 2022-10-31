Ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın! Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin meğer boyu kadar oğlu varmış!

Sosyal medyadan takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Psikolog Esra Ezmeci'nin özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler çok konuşuldu. Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarını İnstagram hesabından yayınlayan ve her itirafta dehşete düşüren Ezmeci meğer yıllar önce bir evlilik yapmış. 2005–2015 yılları arasında evli kaldığı Tutku Dalmaz'dan da Tuğra Dalmaz adından bir erkek çocuk sahibi olan ünlü psikoloğun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Eski ve ve çocuğuna bakın! Görenler şaştı kaldı!