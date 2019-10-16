Ünlü popçu Demet Akalın'ın bu hali adeta şok etti! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiren popçu Demet Akalın'ın ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri şaşırttı. Hayranları tarafından mercek altına alınan Demet Akalın'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise ünlü popçuyu tanımakta zorlandı. İşte Demet Akalın'ın ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

16.10.2019 21:42 - Son Güncelleme: 16.10.2019 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





