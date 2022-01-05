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Haberler Magazin Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü çaycı Hüseyin'in kankasıydı!

Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü çaycı Hüseyin'in kankasıydı!

Bir devresinin en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın 2002-2019 senelerı arasında yayınlanmıştı. Daha ileri senelerde yeni kadroyla tekrardan ekranlara gelmişti. Başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Alparslan Özmol, Vatan Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizide çaycı Hüseyin'in en yakın dostu Şükrü karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Şükrü Koruyucu seneler sonra yeni mesleği ile gündeme geldi.

05.01.2022 11:06 - Son Güncelleme: 05.01.2022 11:22
Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı!

2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizi ile tanınan ünlü oyuncu Şükrü Koruyucu dizide de kendi adını kullanmıştı. Çaycı hüseyinin en yakın arkadaşı olarak dizide yer alan Koruyucu'nun şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi isimlerle beraber çalışma fırsatı yakalayan oyuncu artık bambaşka bir meslek icra ediyor. Koruyucu'nun yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

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Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı!

ARTIK ŞOFÖRLÜK YAPIYOR

Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterini canlandıran eski oyuncu Şükrü Koruyucu, şimdilerde Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyor. Koruyucu 3. Lig'de oynayan Darıcaspor'u maçlara götürüyor.

Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı!

Sevilen eski oyuncu Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şuanki mesleğini icra ederken de herkes tarafından hemen tanınıyor. Gittiği her maçta ilgi gördüğünü söyleyen Koruyucu, "Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim heralde" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı!

Dizinin oyuncu kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Koruyucu "Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin'in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım." diye konuştu.

Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı!

Çocuklar Duymasın'dan önce oyunculuk alanında herhangi bir tecrübesi olmadığını dile getiren Koruyucu, söz konusu dizide rol almasının tesadüf olduğunu ifade etti.

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