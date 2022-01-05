Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü çaycı Hüseyin'in kankasıydı!
Bir devresinin en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın 2002-2019 senelerı arasında yayınlanmıştı. Daha ileri senelerde yeni kadroyla tekrardan ekranlara gelmişti. Başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Alparslan Özmol, Vatan Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizide çaycı Hüseyin'in en yakın dostu Şükrü karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Şükrü Koruyucu seneler sonra yeni mesleği ile gündeme geldi.
2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizi ile tanınan ünlü oyuncu Şükrü Koruyucu dizide de kendi adını kullanmıştı. Çaycı hüseyinin en yakın arkadaşı olarak dizide yer alan Koruyucu'nun şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi isimlerle beraber çalışma fırsatı yakalayan oyuncu artık bambaşka bir meslek icra ediyor. Koruyucu'nun yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı.
ARTIK ŞOFÖRLÜK YAPIYOR
Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterini canlandıran eski oyuncu Şükrü Koruyucu, şimdilerde Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyor. Koruyucu 3. Lig'de oynayan Darıcaspor'u maçlara götürüyor.
Sevilen eski oyuncu Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şuanki mesleğini icra ederken de herkes tarafından hemen tanınıyor. Gittiği her maçta ilgi gördüğünü söyleyen Koruyucu, "Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim heralde" ifadelerini kullandı.
Çocuklar Duymasın'dan önce oyunculuk alanında herhangi bir tecrübesi olmadığını dile getiren Koruyucu, söz konusu dizide rol almasının tesadüf olduğunu ifade etti.