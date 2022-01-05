Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı!

2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizi ile tanınan ünlü oyuncu Şükrü Koruyucu dizide de kendi adını kullanmıştı. Çaycı hüseyinin en yakın arkadaşı olarak dizide yer alan Koruyucu'nun şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi isimlerle beraber çalışma fırsatı yakalayan oyuncu artık bambaşka bir meslek icra ediyor. Koruyucu'nun yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı.