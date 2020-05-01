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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayranları bile tanımakta zorlandı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şaşkına döndü! Değişimi şoke etti. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Son olarak Çarpışma adlı dizide boy gösteren ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayranları tarafından mercek altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise yakışıklı oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

01.05.2020 19:21 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





