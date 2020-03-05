Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi! Yoğun bakıma kaldırılan Levent Can'ın sağlık durumu nasıl?
Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. Apar topar yoğun bakıma kaldırılan oyuncunun sağlık durumu nasıl? Levent Can'ın kalp krizi geçirdiği sosyal medyada kısa sürede yayılırken binlerce kişi Levent Can'ın öldüğünü iddia ederek taziye mesajı yayınladı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Oyuncunun kalp krizi geçirdiği sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi Levent Can'ın öldüğünü ileri sürerek taziye mesajları yayınladı. Taziye paylaşımlarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından hastaneden oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde bir açıklama geldi.
Okulu bittikten sonra, dönemin en iyi kurumlarından birisi olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu kadrosuna girdi ve profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Başarılı bir oyuncu olma yolunda kendini geliştirerek hızlı adımlar ile ilerleyen Levent Can, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1991 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Aile Bağları dizisi ile gerçekleştirdi. Bu dizideki rolü ile oyunculuk kariyerinde dev bir adım atan Levent Can, iyi bir çıkış yakaladı. Bir anda yıldızı parlayan ünlü oyuncu, bu deneyiminin ardından birçok dizide rol aldı. Levent Can, son olarak Vatanım Sensin'de Filipos karakterine hayat verdi.