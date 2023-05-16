Ünlü oyuncu cinsiyetini değiştirdi yeni halini görenler: ''Çıkaramadım'' Eda Ece ve Berk Oktay'la oynadığı o dizide yıldızı parlamıştı!
Ünlü oyuncu Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz günlerde cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi ve yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun, İlişki Durumu Karışık dizisinde Eda Ece ve Berk Oktay ile birlikte oynadığı Gülendam karakteriyle tanındığı biliniyor. Yeni hayatına Atlas Karan Tumluer olarak devam eden Aybike Esin Tumluer, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi uyandırdı. Tumluer, cinsiyet değiştirme kararını vermesindeki en önemli etkenin kendisine olan saygısı olduğunu söyledi.
16.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:09
Ünlü oyuncu artık bambaşka biri! Yeni halini gören 'Çıkaramadım' diyor! Bundan 7 yıl önce İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer cinsiyetini değiştirdi. Bununla da kalmayarak adını Atlas Karan Tumluer yaptı. Radikal bir karara imza atan oyuncu şimdilerde sessiz bir yaşam sürüyor. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Nurseli İdiz gibi bir çok ünlü ismin yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisi ise halen tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte genç oyuncunun son hali...
Herkes onu İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle hatırlıyor. oyuncu Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyetini değiştirdi.