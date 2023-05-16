Ünlü oyuncu cinsiyetini değiştirdi yeni halini görenler: ’’Çıkaramadım’’ Eda Ece ve Berk Oktay’la oynadığı o dizide yıldızı parlamıştı!

Ünlü oyuncu artık bambaşka biri! Yeni halini gören 'Çıkaramadım' diyor! Bundan 7 yıl önce İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer cinsiyetini değiştirdi. Bununla da kalmayarak adını Atlas Karan Tumluer yaptı. Radikal bir karara imza atan oyuncu şimdilerde sessiz bir yaşam sürüyor. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Nurseli İdiz gibi bir çok ünlü ismin yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisi ise halen tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte genç oyuncunun son hali...