Ünlü oyuncu cinsiyetini de değiştirdi adını da! Tanıyan çıkmadı: ''Ben Atlas Karan...'' Berk Oktay ve Eda Ece'yle aynı dizide rol almıştı!
İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer yeni hayatıyla merak konusu oldu. Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken ismini de Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren oyuncunun şimdi neler yaptığı araştırılıyor.
25.04.2023 09:43 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:44
Aybike Esin Tumluer'i son halini gören tanıyamıyor. 2017 yılında cinsiyet değiştirdikten sonra sessiz sedasız bir yaşam sürme kararı alan Tumluer adını da değiştirdi. Şimdilerde oyunculuğu bırakıp farklı işlere yönelen ünlü ismin ne iş yaptığı ve son hali merak ediliyor. İlişki Durumu Karışık dizisiyle şöhrete yakalamıştı. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Nurseli İdiz gibi bir çok ünlü ismin yer aldığı dizide Gülendam karakterini canlandırmıştı. İşte Aybike Esin Tumluer'in son hali...
Ünlü oyuncu Berk Oktay ve Eda Ece'nin de rol aldığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterine hayat veren Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyetini değiştirdi.