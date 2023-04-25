Ünlü oyuncu cinsiyetini de değiştirdi adını da! Tanıyan çıkmadı: ''Ben Atlas Karan...'' Berk Oktay ve Eda Ece'yle aynı dizide rol almıştı!

Aybike Esin Tumluer'i son halini gören tanıyamıyor. 2017 yılında cinsiyet değiştirdikten sonra sessiz sedasız bir yaşam sürme kararı alan Tumluer adını da değiştirdi. Şimdilerde oyunculuğu bırakıp farklı işlere yönelen ünlü ismin ne iş yaptığı ve son hali merak ediliyor. İlişki Durumu Karışık dizisiyle şöhrete yakalamıştı. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Nurseli İdiz gibi bir çok ünlü ismin yer aldığı dizide Gülendam karakterini canlandırmıştı. İşte Aybike Esin Tumluer'in son hali...