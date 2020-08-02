Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...
Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarının gevşetilmesinin ardından soluğu Türkiye'de alan İngiliz oyuncu, model ve TV ünlüsü Katie Price, bir yandan güzelleşmeye bir yandan da tatil yapmaya devam ediyor.Price son görüntülendiğinde ise iki bacağının da alçıda olmasıyla şaşırttı.
02.08.2020 10:52
- Son Güncelleme: 02.08.2020 10:52
BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİ YANINDA
Daha önce de defalarca Türkiye'ye gelip vücudunun çeşitli yerlerine estetik müdahaleler yaptıran 42 yaşındaki Price'a sevgilisi Carl Wood ile beş çocuğundan iki tanesi eşlik ediyor.
Bir dönem Jordan adıyla da tanınan Price'ın 31 yaşındaki sevgilisiyle Türkiye'de nişanlandığı da iddia edildi.
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