Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİ YANINDA

Daha önce de defalarca Türkiye'ye gelip vücudunun çeşitli yerlerine estetik müdahaleler yaptıran 42 yaşındaki Price'a sevgilisi Carl Wood ile beş çocuğundan iki tanesi eşlik ediyor.

Bir dönem Jordan adıyla da tanınan Price'ın 31 yaşındaki sevgilisiyle Türkiye'de nişanlandığı da iddia edildi.