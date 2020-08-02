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Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarının gevşetilmesinin ardından soluğu Türkiye'de alan İngiliz oyuncu, model ve TV ünlüsü Katie Price, bir yandan güzelleşmeye bir yandan da tatil yapmaya devam ediyor.Price son görüntülendiğinde ise iki bacağının da alçıda olmasıyla şaşırttı.

02.08.2020 10:52 - Son Güncelleme: 02.08.2020 10:52
Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...


Türkiye'ye gelen İngiliz oyuncu, model ve TV ünlüsü Katie Price, bir yandan güzelleşmeye bir yandan da tatil yapmaya devam ediyor.

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Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

İKİ BACAĞI DA ALÇIDA
Price son görüntülendiğinde ise iki bacağının da alçıda olmasıyla şaşırttı. Bir arkadaşı; şezlongda güneşlenen Price'a büyük bir buket çiçek getirdi.

Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Katie Price, bir kaza geçirdiğini ve iki bacağını da kırdığını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla takipçilerine de duyurdu.

Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

3 İLE 6 AYDA İYİLEŞECEK
Tekerlekli sandalyede çekilen pozlarını paylaşan Price, iki bacağını ve bir ayak bileğini kırdığını belirtti. Price, doktorunun kendisine 3 ya da 6 ayda iyileşeceğini söylediğini de belirtti.

Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİ YANINDA
Daha önce de defalarca Türkiye'ye gelip vücudunun çeşitli yerlerine estetik müdahaleler yaptıran 42 yaşındaki Price'a sevgilisi Carl Wood ile beş çocuğundan iki tanesi eşlik ediyor.
Bir dönem Jordan adıyla da tanınan Price'ın 31 yaşındaki sevgilisiyle Türkiye'de nişanlandığı da iddia edildi.

Ünlü model tatilde kaza geçirdi: İki bacağı da alçıda...

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ
Price, yine Instagram aracılığıyla nereden tekerlekli sandalye ya da scooter bulabileceğini de takipçilerine sordu.

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