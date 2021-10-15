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Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan'la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu şimdi tanınmaz halde

Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişt,i bambaşka biri oldu! Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. TikTok'ta çektiği videolarla da adından söz ettiren Akiska'yı gören tanıyamıyor. Reklam paylaşımları yapıp para kazanan gelin adayı estetikli haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Sevgi Akiska'nın son hali...

15.10.2021 12:23 - Son Güncelleme: 15.10.2021 12:23
Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan’la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu şimdi tanınmaz halde

Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan'la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu, şimdi tanınmaz halde!

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Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan’la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu şimdi tanınmaz halde

Sevgilisi Birkan'la yatak odası görüntüleri ifşa olan gelin adayı Sevgi Akiska'nın yüzü gözü değişti! Estetikle tanınmaz halde... Sevgi Akiska şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif. Akiska, değişimiyle ağızlara açık bıraktı. Son halini görenler tanıyamadı. Akiska'nın son haline "Bu nasıl değişim" yorumları yapıldı.

Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan’la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu şimdi tanınmaz halde

Bir evlilik programıyla tanınan Sevgi Akiska'nın ifşa olan skandal görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan’la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu şimdi tanınmaz halde

Instagram'da reklam paylaşımları yapıp para kazanan gelin adayı son haliyle dikkat çekti. Estetikli haliyle gündem olan Akiska ilk dönem ortaya çıktığı olduğu gibi kahkül yaptırdı.

Ünlü gelin adayı Sevgi Akiska değişti bambaşka biri oldu! Sevgilisi Birkan’la yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu şimdi tanınmaz halde

Kahküllü imajıyla beğeni toplayan gelin adayının ilk halinden ise eser kalmadı. İşte başta Sevgi Akiska olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlü yüzlerin değişimleri...

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